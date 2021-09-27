Свитолина выпала из топ-5 рейтинга лучших теннисисток планеты

Лучшая теннисистка Украины потеряла две позиции в новом рейтинге.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина занимает 6-е место в обновленном рейтинге WTA, сообщает официальный сайт теннисной организации.

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Украинка потеряла сразу две позиции, пропустив вперед польку Игу Швентек, которая дошла до полуфинала на турнире в чешской Остраве. Также по итогам турнира Свитолину обошла чешка Барбара Крейчикова.

В тройке лидеров зачета изменений не произошло. Удерживает первенство австралийка Эшли Барти, вторая – Арина Соболенко из Беларуси, третья – чешка Каролина Плишкова. Финалистка турнира в Остраве Мария Саккари поднялась на две позиции в рейтинге и вошла в топ-10 лучших теннисисток планеты.

После победы на турнире в Чехии эстонка Аннет Контавейт стала 23-й ракеткой мира, поднявшись сразу на 7 строчек в рейтинге.

Две другие украинки также потеряли позиции в рейтинге. Украинка Марта Костюк стала 57-й, а Даяна Ястремская – 72-й. Показать прогресс по итогам прошлого рейтинга удалось лишь украинке Ангелине Калининой, которая поднялась с 63-го места на 60-е.

Напомним, что Элина Свитолина пропустила турнир в Остраве, хотя ранее планировала на нем выступать. Украина провела время со своим мужем Гаэлем Монфисом во Франции. Украинка рассказывала в социальных сетях, что посетила "Диснейленд". Кроме того, теннисистка побывала на игре "ПСЖ", который в это межсезонье усилился группой мировых легенд футбола – Лионелем Месси, Серхио Рамосом и многими другими известными футболистами.

Теперь Свитолина выступит на турнире в Чикаго, который станет этапом подготовки к Индиан-Уэллс.