Світоліна випала з топ-5 рейтингу кращих тенісисток планети

Найкраща тенісистка України втратила дві позиції в оновленому рейтингу.

Перша ракетка України Еліна Світоліна посідає 6-е місце в оновленому рейтингу WTA, повідомляє офіційний сайт тенісної організації.

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Українка втратила відразу дві позиції, пропустивши вперед польку Ярму Швентек, яка дійшла до півфіналу на турнірі в чеській Остраві. Також за підсумками турніру Світоліну обійшла чешка Барбара Крейчікова.

У трійці лідерів заліку змін не відбулося. Утримує першість австралійка Ешлі Барті, друга — Аріна Соболенко з Білорусі, третя — чешка Кароліна Плішкова. Фіналістка турніру в Остраві Марія Саккарі піднялася на дві позиції в рейтингу й увійшла в топ-10 кращих тенісисток планети.

Після перемоги на турнірі в Чехії естонка Аннет Контавейт стала 23-ю ракеткою світу, піднявшись відразу на 7 позицій у рейтингу.

Дві інші українки також втратили позиції в рейтингу. Українка Марта Костюк стала 57-ю, а Даяна Ястремська — 72-ю. Показати прогрес за підсумками минулого рейтингу вдалося лише українці Ангеліні Калініній, яка піднялася із 63-го місця на 60-е.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна пропустила турнір в Остраві, хоча раніше планувала на ньому виступати. Україна провела час зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом у Франції. Українка розповідала в соціальних мережах, що відвідала "Діснейленд". Крім того, тенісистка побувала на грі "ПСЖ", який в це міжсезоння посилився групою світових легенд футболу — Ліонелем Мессі, Серхіо Рамосом і багатьма іншими відомими футболістами.

Тепер Світоліна виступить на турнірі в Чикаго, який стане етапом підготовки до Індіан-Уеллс.