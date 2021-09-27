"Его возвращение в футбол было бы плюсом": Суркис – о Коломойском

Президент киевлян разочарован слабым уровнем нынешнего чемпионата Украины и хочет больше конкуренции.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился своим мнением о возможном возвращении в футбол Игоря Коломойского в эфире передачи "Великий футбол" на телеканале "Футбол 1/2/3.

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"Коломойский начал ходить на футбол – это главный сигнал, что он снова интересуется футболом. Я ему всегда говорил, бросить "Днепр" и другие команды, которые принадлежали Коломойскому – это предательство украинского футбола.

Главное, чтобы вернулись личности, которые любят футбол. Ярославский и Коломойский – большой плюс для нашего футбола. Давайте не будем разводить политику.

Коломойскому интересно, он ходил на матч "Шахтера", был на матче Лиги чемпионов "Динамо" и "Бенфики" и пусть продолжает ходить", – сказал Суркис.

Также Игорь Суркис рассказал, что его смущает в нынешнем чемпионате Украины и почему наши клубы плохо выступают в еврокубках.

"Теперь первое или второе место в чемпионате Украины не имеют значения. Наша лучшая команда чемпионата не выходит в Лигу чемпионов. Неизвестно, какое место лучше занять – первое или второе, чтобы пройти в групповой этап Лиги чемпионов.

Первое место теперь не имеет цены. Если у нас не будет 4-5 классных клубов после того, как "Металлист" прорвется в УПЛ, то в украинском футболе не будет ничего хорошего.

Что творится в еврокубках? Были на 9-м месте, сейчас еле зацепились за 11-е место. Благодарен президентам, которые поддерживают свои команды.

Я и Ахметов любим футбол, вкладываем деньги, сердце и душу. Но должны появиться и другие такие команды, начать стремиться. А сейчас имеем то, что многие команды даже несвоевременно выплачивают футболистам зарплату", – сказал Суркис.