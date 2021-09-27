"Його повернення у футбол було б плюсом": Суркіс — про Коломойського

Президент киян розчарований слабким рівнем нинішнього чемпіонату України та хоче більше конкуренції.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс поділився своєю думкою про можливе повернення у футбол Ігоря Коломойського в ефірі передачі "Великий футбол" на телеканалі "Футбол 1/2/3".

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"Коломойський почав ходити на футбол — це головний сигнал, що він знову цікавиться футболом. Я йому завжди говорив, кинути "Дніпро" й інші команди, які належали Коломойському — це зрада українського футболу.

Головне, щоб повернулися особистості, які люблять футбол. Ярославський і Коломойський — великий плюс для нашого футболу. Давайте не будемо розводити політику.

Коломойському цікаво, він ходив на матч "Шахтаря", був на матчі Ліги чемпіонів "Динамо" та "Бенфіки" і нехай продовжує ходити", — сказав Суркіс.

Також Ігор Суркіс розповів, що його бентежить у нинішньому чемпіонаті України та чому наші клуби погано виступають в єврокубках.

"Тепер перше або друге місце в чемпіонаті України не мають значення. Наша найкраща команда чемпіонату не виходить у Лігу чемпіонів. Невідомо, яке місце краще посісти — перше чи друге, щоб пройти в груповий етап Ліги чемпіонів.

Перше місце тепер не має ціни. Якщо в нас не буде 4-5 класних клубів після того, як "Металіст" прорветься в УПЛ, то в українському футболі не буде нічого хорошого.

Що твориться в єврокубках? Були на 9-му місці, зараз ледве зачепилися за 11-е місце. Вдячний президентам, які підтримують свої команди.

Я та Ахметов любимо футбол, вкладаємо гроші, серце і душу. Але повинні з'явитися й інші такі команди, почати прагнути. А зараз маємо те, що багато команд навіть несвоєчасно виплачують футболістам зарплату", — сказав Суркіс.