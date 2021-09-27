Фанаты "Кривбасса" угрожали футболистам расправой после разгромного поражения от "Металлиста" (видео)

Болельщики предупредили футболистов, что лучше им не ехать в клубы после разгромного поражения.

Матч между двумя лидерами первой лиги – харьковским "Металлистом" и "Кривбассом" завершился неприятным разговором для криворожцев со своими болельщиками.

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Фанаты раскритиковали футболистов за отсутствие желания побороться в матче с лидером чемпионата – по мнению фанатов, команда слишком безвольно проиграла.

"В кальянные надо меньше ходить, б***ь. Увидим кого-то из игроков в кальянной на**й – е*ало будем бить всем, б***ь. Сразу будем пробивать в лицо. О**ели б***ь. Ни характера, ничего, расслабились, сука", – кричал футболистам один из ультрас.

Отметим, что дела "Кривбасса" в первой лиге чемпионата не настолько плохи – украинская команда занимает второе место в первой лиге Украины и будет претендовать на повышение в классе по итогам сезон.

"Металлист" же является единоличным лидером второй лиги и по заявлениям президента клуба Александра Ярославского в следующем сезоне уже будет бороться за попадание в еврокубки от Украины и будет иметь соответствующий для таких задач финансовый бюджет.

Харьковская команда недавно усилила состав футболистом, имеющим опыт выступления в Английской премьер-лиге и он уже начал забивать в первой лиге Украины и Кубке Украины. Также харьковчане подписали контракт с одним из лучших нападающих чемпионата Бразилии Пейшото.

"Кривбасс" также имеет задачу выйти в высшую лигу чемпионата Украины по итогам сезона и пока успешно справляется с поставленной задачей, поскольку напрямую в УПЛ выйдут сразу две команды, а команды, занявшие 3-4 место, будут играть стыковые матчи.