Фанати "Кривбасу" погрожували футболістам розправою після розгромної поразки від "Металіста" (відео)

Вболівальники попередили футболістів, що краще їм не їхати в клуби після розгромної поразки.

Матч між двома лідерами першої ліги — харківським "Металістом" і "Кривбасом" завершився неприємним розмовою для криворіжців зі своїми вболівальниками.

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Фанати розкритикували футболістів за відсутність бажання поборотися у матчі з лідером чемпіонату — на думку фанатів, команда занадто безвольно програла.

"У кальянні треба менше ходити, б***ь. Побачимо когось із гравців в кальянній на **й — є*ало будемо бити всім, б***ь. Відразу пробиватимемо в обличчя. О**їли б***ь. Ні характеру, нічого, розслабилися, сука", — кричав футболістам один з ультрас.

Зазначимо, що справи "Кривбасу" ву першій лізі чемпіонату не настільки погані — українська команда посідає друге місце в першій лізі України і претендуватиме на підвищення у класі за підсумками сезон.

"Металіст" же є одноосібним лідером другої ліги і, за заявами президента клубу Олександра Ярославського, у наступному сезоні вже буде боротися за потрапляння в єврокубки від України і матиме відповідний для таких завдань фінансовий бюджет.

Харківська команда нещодавно посилила склад футболістом, який має досвід виступу в Англійській Прем'єр-лізі і він вже почав забивати в першій лізі України і Кубку України. Також харків'яни підписали контракт з одним з кращих нападників чемпіонату Бразилії Пейшото.

"Кривбас" також має завдання вийти до вищої ліги чемпіонату України за підсумками сезону і поки успішно справляється з поставленим завданням, оскільки безпосередньо в УПЛ вийдуть відразу дві команди, а команди, які посіли 3-4 місце, гратимуть стикові матчі.