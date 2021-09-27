Футболист УПЛ эмоционально исполнил гимн Украины (видео)
Футболист "Вереса" из Ровно впечатлил не только игрой на футбольном поле.
Атакующий полузащитник "Вереса" из Ровно Сергей Панасенко удивил болельщиков эффектным исполнением гимна Украины.
Футболист очень эмоционально спел гимн перед матчем чемпионата Украины против донецкого "Шахтера".
Ролик с исполнением гимна игроком опубликовал его клуб – "Верес" из Ровно в социальных сетях.
Правда, эмоциональное исполнение гимна не помогло его команде одолеть своего соперника – донецкий "Шахтер" выиграл со счетом 4:1.
Сам футболист не видит в своем исполнении гимна ничего необычного.
"Мне просто нравится это делать. Меня это вдохновляет показать на поле все лучшие свои приемы. Я всегда от души пою гимн и требую от одноклубников, чтобы они относились к этому моменту очень серьезно.
По поводу моих вокальных способностей – не пою, только гимн Украины. Мне нравится, как итальянцы исполняли гимн своей страны на чемпионате Европы и это помогло им побеждать и стать чемпионами Европы", – сказал Панасенко в интервью Metaratings.
После девяти матчей в чемпионате Украины "Верес" занимает восьмое место в турнирой таблице, находясь позади "Шахтера", "Динамо", "Ворсклы", "Александрии", "Зари", "Десны" и "Днепра-1".
Футболисты "Вереса" одержали в чемпионате Украины три победы и дважды сыграли вничью, остальные четыре матча команда из Ровно проиграла.
Ранее Фокус рассказывал, что болельщики "Кривбасса" раскритиковали команду после разгромного поражения и пообещали расправиться с ними, если увидят кого-то из игроков команды в кальянной после поражения от "Металлиста" со счетом 0:5.