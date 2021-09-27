Футболіст УПЛ емоційно виконав гімн України (відео)

Футболіст "Вереса" з Рівного вразив не тільки грою на футбольному полі.

Атакувальний півзахисник "Вереса" з Рівного Сергій Панасенко здивував уболівальників ефектним виконанням гімну України.

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Футболіст дуже емоційно заспівав гімн перед матчем чемпіонату України проти донецького "Шахтаря".

Ролик з виконанням гімну гравцем опублікував його клуб — "Верес" з Рівного в соціальних мережах.

Правда, емоційне виконання гімну не допомогло його команді здолати свого суперника — донецький "Шахтар" виграв з рахунком 4:1.

Сам футболіст не бачить у своєму виконанні гімну нічого незвичайного.

"Мені просто подобається це робити. Мене це надихає показати на полі всі кращі свої прийоми. Я завжди від душі співаю гімн і вимагаю від одноклубників, щоб вони ставилися до цього моменту дуже серйозно.

З приводу моїх вокальних здібностей — не співаю, тільки гімн України. Мені подобається, як італійці виконували гімн своєї країни на чемпіонаті Європи і це допомогло їм перемагати і стати чемпіонами Європи", — сказав Панасенко в інтерв'ю Metaratings.

Після дев'яти матчів у чемпіонаті України "Верес" посідає восьме місце в турнірі таблиці, перебуваючи позаду "Шахтаря", "Динамо", "Ворскли", "Олександрії", "Зорі", "Десни" і "Дніпра-1".

Футболісти "Вереса" здобули в чемпіонаті України три перемоги і двічі зіграли внічию, інші чотири матчі команда з Рівного програла.

Раніше Фокус розповідав, що вболівальники "Кривбасу" розкритикували команду після розгромної поразки і пообіцяли розправитися з ними, якщо побачать когось із гравців команди в кальянній після поразки від "Металіста" з рахунком 0:5.