"Динамо" сыграет против "Баварии" без своего лидера

Стала известна заявка киевлян на матч групповой стадии Лиги чемпионов против немецкого гранда.

Тренерский штаб киевского "Динамо" определился, кто полетит в Германию на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против чемпиона Германии – мюнхенской "Баварии", сообщает официальный сайт "Динамо".

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Румынский тренер Мирча Луческу взял на матч 24 футболиста. Стоит отметить, что в заявку на матч не попал один из лидеров киевского "Динамо" полузащитник Виталий Буяльский.

Заявка киевского "Динамо" на матч с "Баварией"

Вратари: Бойко, Бущан, Моргун.

Защитники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Забарный.

Полузащитники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо, Антюх.

Нападающие: Шкурин, Супряга.

Киевское "Динамо" вылетело в Мюнхен в 17.30 и будет лететь в Германию на протяжении двух часов.

Уже завтра, 28 сентября, состоится традиционная предматчевая пресс-конференция действующих лиц матча "Динамо" – "Бавария". Сначала состоится пресс-конференция тренера, после чего будет проведена открытая для медиа тренировка на стадионе "Альянц Арена".

Матч, "Бавария" – "Динамо" состоится в среду, 29 сентября. Начало матча – в 22.00 по киевскому времени.

Немецкий клуб эффективно начал новый сезон Бундеслиги – "Бавария" выиграла уже восьмой матч подряд. Продолжает забивать и главная звезда мюнхенцев – польский форвард Роберт Левандовски. Правда, в последнем туре Левандовски не забил, прервав серию из 19 матчей кряду, в которых поляк обязательно забивал гол.

Немцы выиграли 8 матчей подряд с разницей мячей 40:5.