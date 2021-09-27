"Динамо" зіграє проти "Баварії" без свого лідера

Стала відома заявка киян на матч групової стадії Ліги чемпіонів проти німецького гранда.

Тренерський штаб київського "Динамо" визначився, хто полетить до Німеччини на матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти чемпіона Німеччини — мюнхенської "Баварії", повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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Румунський тренер Мірча Луческу взяв на матч 24 футболісти. Варто зазначити, що в заявку на матч не потрапив один з лідерів київського "Динамо" півзахисник Віталій Буяльський.

Заявка київського "Динамо" на матч з "Баварією"

Воротарі: Бойко, Бущан, Моргун.

Захисники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний.

Півзахисники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Лєднєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньйо, Антюх.

Нападники: Шкурін, Супряга.

Київське "Динамо" вилетіло в Мюнхен о 17.30 і летітиме до Німеччини протягом двох годин.

Уже завтра, 28 вересня, відбудеться традиційна передматчева пресконференція дійових осіб матчу "Динамо" — "Баварія". Спочатку відбудеться пресконференція тренера, після чого буде проведено відкрите для медіа тренування на стадіоні "Альянц Арена".

Матч, "Баварія" — "Динамо" відбудеться в середу, 29 вересня. Початок матчу — о 22.00 за київським часом.

Німецький клуб ефективно почав новий сезон Бундесліги — "Баварія" виграла вже восьмий матч поспіль. Продовжує забивати і головна зірка мюнхенців — польський форвард Роберт Левандовський. Правда, в останньому турі Левандовський не забив, перервавши серію з 19 матчів поспіль, у яких поляк обов'язково забивав гол.

Німці виграли 8 матчів поспіль з різницею м'ячів 40:5.