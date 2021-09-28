Лунин может дебютировать за мадридский "Реал" в Лиге чемпионов

Карло Анчелотти намерен предоставить отдых основному вратарю.

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, скорее всего, сыграет в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против молдавского "Шерифа", сообщает Marca и ряд других испанских СМИ.

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Любопытно, что Лунин может дебютировать в матче против "Шерифа", который тренирует его бывший тренер по луганской "Заре" Юрий Вернидуб, при котором и состоялся переход украинца в мадридский гранд. При Вернидубе Лунин провел свои первые матчи в еврокубках с луганской "Зарей" – против "Атлетика", "Герты" и "Эстерсунда".

Испанские СМИ считают, что Лунин сегодня получит шанс проявить себя, а основной вратарь команды Тибо Куртуа будет отдыхать.

Лунин перешел в мадридский "Реал" еще в 2018 году, но редко получает возможность сыграть за основную команду. Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не является поклонником ротации вратарей, поэтому бельгиец Тибо Куртуа при французском тренере выполнял незаменимую роль первого вратаря.

За три года Лунин провел лишь один официальный матч в мадридском клубе и тот сложился весьма неудачно – тогда мадридский "Реал" вылетел из Кубка Испании от команды из четвертого дивизиона.

Новый тренер – Карло Анчелотти не раз в интервью подчеркивал, что рассчитывает на Лунина и обязательно даст ему шанс сыграть за мадридский клуб.

Напомним, что сегодня, 28 сентября, мадридский "Реал" сыграет с тираспольским "Шерифом" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи – в 22.00 по киевскому времени. Стартовый состав команд будет известен за час до начала матчей.