Лунін може дебютувати за мадридський "Реал" у Лізі чемпіонів

Карло Анчелотті має намір надати відпочинок основному воротарю.

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін, швидше за все, зіграє в матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти молдавського "Шерифа", повідомляє Marca і низка інших іспанських ЗМІ.

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Цікаво, що Лунін може дебютувати в матчі проти "Шерифа", який тренує його колишній тренер із луганської "Зорі" Юрій Вернидуб, при якому і відбувся перехід українця в мадридський гранд. При Вернидубі Лунін провів свої перші матчі в єврокубках із луганською "Зорею" — проти "Атлетико", "Герти" й "Естерсунда".

Іспанські ЗМІ вважають, що Лунін сьогодні отримає шанс проявити себе, а основний воротар команди Тібо Куртуа відпочиватиме.

Лунін перейшов у мадридський "Реал" ще в 2018 році, але рідко отримує можливість зіграти за основну команду. Колишній головний тренер "Реала" Зінедін Зідан не є шанувальником ротації воротарів, тому бельгієць Тібо Куртуа при французькому тренері виконував незамінну роль першого воротаря.

За три роки Лунін провів лише один офіційний матч у мадридському клубі й той склався досить невдало — тоді мадридський "Реал" вилетів із Кубка Іспанії від команди з четвертого дивізіону.

Новий тренер — Карло Анчелотті не раз в інтерв'ю підкреслював, що розраховує на Луніна й обов'язково дасть йому шанс зіграти за мадридський клуб.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 вересня, мадридський "Реал" зіграє з Тираспольським "Шерифом" у межах групового етапу Ліги чемпіонів. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Стартовий склад команд буде відомий за годину до початку матчів.