"Шахтер" - "Интер": где смотреть матч Лиги чемпионов

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий клуб сыграет против хорошо знакомого соперника

Во вторник, 28 сентября, на НСК "Олимпийский" состоится матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между донецким "Шахтером" и миланским "Интером".

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Этот клуб хорошо знаком "Шахтеру": в 2020-м "горняки" встречались с "Интером" дважды. Сначала — в 1/2 финала Лиги Европы, затем — в групповом этапе Лиги чемпионов.

История встреч: "Шахтер" против "Интера"

Всего соперники сыграли между собой пять матчей и ни в одном из них "Шахтер" не побеждал. В двух случаях победу праздновали футболисты итальянской команды, в трех была зафиксирована ничья.

"Интер" выбивал "Шахтер" в квалификации Лиги чемпионов 2005/2006 (0:2; 1:1), а также в полуфинале Лиги Европы 2019/2020 (0:5). В прошлом сезоне соперники обменялись нулевыми ничьими, благодаря которым, вместе с двумя победами над "Реалом", "Шахтер" занял третье место в группе и квалифицировался в 1/16 финала Лиги Европы, где прошел израильский "Маккаби", а затем вылетел от римской "Ромы".

[ + – ] "Шахтер" уже играл против "Интера" один год назад Фото: ФК Шахтер

Интересно, что в двух из пяти матчей против "Интера" "Шахтером" руководил Мирча Луческу, а в трех — Луиш Каштру. Отметим, что у "Интера" в летнее межсезонье также сменился главный тренер — вместо Антонио Конте командой руководит Симоне Индзаги.

Прогноз на матч Шахтер — Интер

Букмекеры не верят в "Шахтер": одна из контор предлагает на победу "горняков" коэффициент 6.00, а на победу "Интера" — 1.57. За ничью предлагают 4.50.

Другая крупная украинская контора предлагает похожую линию ставок: 5.90 на победу "Шахтер", 4.40 — на ничью и те же 1.57 на победу "Интера".

В чемпионате Италии "Интер" идет на третьем месте, набрав 14 очков после 6 матчей. Команда Индзаги не знает поражений, а очки потеряла лишь в матчах с "Сампдорией" и "Аталантой".

Что касается "Шахтера", то "горняки" расположились на втором месте в чемпионате Украины, набрав 22 очка по итогу девяти туров. Команда Роберто Де Дзерби проиграла один раз — в третьем туре вице-чемпион страны уступил "Александрии". "Шахтер" неудачно стартовал в Лиге чемпионов, проиграв "Шерифу", в то время, как "Интер" лишь на последних минутах пропустил от "Реала" и потерпел поражение с минимальным счетом.

Шахтер — Интер: купить билеты

Билеты на матч еще доступны в продаже, однако на НСК "Олимпийский" будет действовать ограничение — допустимая заполняемость трибун — не более 50%. Цены — от 200 до 5500 гривен. Купить билеты онлайн можно на сайте донецкого клуба. Ожидается, что на игре будет присутствовать около 30 тысяч зрителей, из которых 200 болельщиков "Интера".

Шахтер — Интер: трансляция матча

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" — "Интер" покажет онлайн-сервис MEGOGO. Просмотр также будет доступен в приложении "Воля TV". Начало матча — в 19:45 по киевскому времени.