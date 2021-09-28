"Шахтар" — "Інтер": де дивитися матч Ліги чемпіонів

У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький клуб зіграє проти добре знайомого суперника.

У вівторок, 28 вересня, на НСК "Олімпійський" відбудеться матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між донецьким "Шахтарем" і міланським "Інтером".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Цей клуб добре знайомий "Шахтарю": у 2020-му "гірники" зустрічалися з "Інтером" двічі. Спочатку — в 1/2 фіналу Ліги Європи, потім — у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Історія зустрічей: "Шахтар" проти "Інтера"

Усього суперники зіграли між собою п'ять матчів і в жодному з них "Шахтар" не перемагав. У двох випадках перемогу святкували футболісти італійської команди, у трьох була зафіксована нічия.

"Інтер" вибивав "Шахтар" у кваліфікації Ліги чемпіонів 2005/2006 (0:2; 1:1), а також у півфіналі Ліги Європи 2019/2020 (0:5). У минулому сезоні суперники обмінялися нульовими нічиїми, завдяки яким, разом із двома перемогами над "Реалом", "Шахтар" посів третє місце в групі та кваліфікувався в 1/16 фіналу Ліги Європи, де пройшов ізраїльський "Маккабі", а потім вилетів від римської "Роми".

[ + – ] "Шахтар" уже грав проти "Інтера" один рік тому Фото: ФК Шахтар

Цікаво, що в двох з п'яти матчів проти "Інтера" "Шахтарем" керував Мірча Луческу, а в трьох — Луїш Каштру. Зазначимо, що в "Інтера" в літнє міжсезоння також змінився головний тренер — замість Антоніо Конте командою керує Сімоне Індзагі.

Прогноз на матч Шахтар — Інтер

Букмекери не вірять у "Шахтар": одна з контор пропонує на перемогу "гірників" коефіцієнт 6.00, а на перемогу "Інтера" — 1.57. За нічию пропонують 4.50.

Інша велика українська контора пропонує схожу лінію ставок: 5.90 на перемогу "Шахтар", 4.40 — на нічию і ті ж 1.57 на перемогу "Інтера".

У чемпіонаті Італії "Інтер" йде на третьому місці, набравши 14 очок після 6 матчів. Команда Індзагі не знає поразок, а очки втратила лише в матчах із "Сампдорією" та "Аталантою".

Що стосується "Шахтаря", то "гірники" розташувалися на другому місці в чемпіонаті України, набравши 22 очки за підсумком дев'яти турів. Команда Роберто Де Дзербі програла один раз — у третьому турі віце-чемпіон країни поступився "Олександрії". "Шахтар" невдало стартував у Лізі чемпіонів, програвши "Шерифу", в той час, як "Інтер" лише на останніх хвилинах пропустив від "Реала" і зазнав поразки з мінімальним рахунком.

Шахтар — Інтер: купити квитки

Квитки на матч ще доступні у продажу, однак на НСК "Олімпійський" діятимуть обмеження — допустима заповнюваність трибун — не більше 50%. Ціни — від 200 до 5 500 гривень. Купити квитки онлайн можна на сайті донецького клубу. Очікується, що на грі будуть присутні приблизно 30 тисяч глядачів, з яких 200 уболівальників "Інтера".

Шахтар — Інтер: трансляція матчу

Матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Інтер" покаже онлайн-сервіс MEGOGO. Перегляд також буде доступний у додатку "Воля TV". Початок матчу — о 19:45 за київським часом.