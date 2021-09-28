"Горжусь быть президентом "Шахтера" уже 25 лет". Ахметов – о "Шахтере", Усике и матче с "Интером"

Президент "Шахтера" признался, что не хотел бы владеть никаким клубом, кроме "Шахтера".

Владелец "Шахтера" Ринат Ахметов дал большое интервью итальянскому медиа La Republica.

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Об итальянских тренерах в "Шахтере"

Я считаю итальянскую школу тренеров сильной и одной из самых сильных в Европе. Мне симпатичны итальянские специалисты – это гении тактики, прекрасные стратеги и специалисты, умеющие мотивировать команду. Отличные люди.

Невио Скала – легенда "Шахтера", он принес нашему клубу первое золото чемпионата Украины. Сейчас мы сотрудничаем с Роберто Де Дзерби – мы пока только строим новый "Шахтер". Это молодой и амбициозный тренер. Я верю в его успех. Недавно мы обыграли чемпионов Украины киевское "Динамо" в Суперкубке Украины, демонстрируя прекрасный футбол и выиграли трофей ярко.

О матче с "Интером"

Считаю "Интер" Антонио Конте сильной командой, та команда доставила нам очень много проблем. Ничья в том матче – наше везение.

Нынешний "Интер" – тоже серьезный соперник. Это будет два труднейших матча.

Об идее приобрести итальянский клуб

Горд тем, что уже 25 лет я президент "Шахтера". Я люблю свой клуб и свой город Донецк. Я служу клубу уже 25 лет. Хочу служить ему и в дальнейшем.

О бразильском векторе в приобретениях "Шахтера"

У нас прекрасная молодая команда с потенциалом для ее развития. Наши скауты находят лучших футболистов со всей планеты. К нам приезжают молодые игроки, а уезжают в Европу уже игроками с именем. Бразильцы – очень талантливые и трудолюбивые. Они дарят шоу футболу. Важно не только побеждать, а делать это красиво.

О возвращении на "Донбасс Арену"

Не играть на родном стадионе на протяжении стольких лет – это большое горе. Я не знаю, когда мы сможем вернуться, но надеюсь, что это случится поскорее.

О выигрыше Кубка УЕФА

Эта победа подняла имидж нашей страны. Большая победа, которой мы очень гордимся.

О победе Александра Усика

Я очень болел и переживал за Александра Усика. Он огромный молодец и я поздравляю его с победой. Это гордость для Украины и каждого украинца, – сказал Ахметов в интервью.