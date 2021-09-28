"Пишаюся бути президентом "Шахтаря" вже 25 років". Ахметов — про "Шахтар", Усика та матч з "Інтером"

Президент "Шахтаря" зізнався, що не хотів би володіти ніяким клубом, крім "Шахтаря".

Власник "Шахтаря" Рінат Ахметов дав велике інтерв'ю італійському медіа La Republica.

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Про італійських тренерів у "Шахтарі"

Я вважаю італійську школу тренерів сильною і однією з найсильніших у Європі. Мені симпатичні італійські фахівці — це генії тактики, прекрасні стратеги і фахівці, які вміють мотивувати команду. Відмінні люди.

Невіо Скала — легенда "Шахтаря", він приніс нашому клубу перше золото чемпіонату України. Зараз ми співпрацюємо з Роберто Де Дзербі — ми поки тільки будуємо новий "Шахтар". Це молодий та амбітний тренер. Я вірю в його успіх. Нещодавно ми обіграли чемпіонів України київське "Динамо" в Суперкубку України, демонструючи прекрасний футбол і виграли трофей яскраво.

Про матч з "Інтером"

Вважаю "Інтер" Антоніо Конте сильною командою, та команда принесла нам дуже багато проблем. Нічия в тому матчі — наше везіння.

Нинішній "Інтер" — теж серйозний суперник. Це будуть два найважчі матчі.

Про ідею придбати італійський клуб

Гордий тим, що вже 25 років я президент "Шахтаря". Я люблю свій клуб і своє місто Донецьк. Я служу клубу вже 25 років. Хочу служити йому і в подальшому.

Про бразильський вектор у придбаннях "Шахтаря"

У нас прекрасна молода команда з потенціалом для її розвитку. Наші скаути знаходять кращих футболістів з усієї планети. До нас приїжджають молоді гравці, а їдуть в Європу вже гравцями з ім'ям. Бразильці — дуже талановиті та працьовиті. Вони дарують шоу футболу. Важливо не тільки перемагати, а робити це красиво.

Про повернення на "Донбас Арену"

Не грати на рідному стадіоні протягом стількох років — це велике горе. Я не знаю, коли ми зможемо повернутися, але сподіваюся, що це трапиться скоріше.

Про виграш Кубка УЄФА

Ця перемога підняла імідж нашої країни. Велика перемога, якою ми дуже пишаємося.

Про перемогу Олександра Усика

Я дуже вблолівав і переживав за Олександра Усика. Він величезний молодець і я вітаю його з перемогою. Це гордість для України і кожного українця, — сказав Ахметов в інтерв'ю.