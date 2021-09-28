"Почему такие кровожадные?". Усик ответил, почему не нокаутировал Джошуа (видео)

Украинский боксер признался, что пожалел своего соперника во время чемпионского боя.

Украинский чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился впечатлениями после победы над Энтони Джошуа.

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"Почему не нокаутировал Джошуа? А почему вы такие кровожадные, журналисты? Я победил – все прекрасно. Зачем делать так, чтобы человек падал? У него есть родные и близкие, которые смотрели этот бой. Я мог навредить его здоровью, если бы он упал и потерял сознание. Я против этого.

Боксер может встать и не понимать, какой сегодня день. Наоборот, слава Богу, что не было нокаута, ведь здоровье – это самое главное", – сказал Усик на своей пресс-конференции.

Также Усик признался, что сам также пропустил сильнейшие удары от соперника.

"Я пропускал серьезные удары. Результат – на моем лице. Было солидное рассечение, мы даже, кажется, ударились головами. Он рассек мне джебом бровь и кровь заливала правый глаз.

Некоторые его удары отправляли меня к Илону Маску, но я терпел. Когда дерешься, тебя не покидает адреналин, а после боя чувствуешь только ослабление организма и боль, очень все крепатурит. Когда ты ведешь бой, то ничего не чувствуешь, ведь ты сконцентрирован на поединке", – сказал Усик.

Напомним, что Усик победил Джошуа единогласным решением судей и отобрал у британца все пояса, вернув их в Украину впервые после того, как их потерял в бою с Джошуа украинский супертяжеловес Владимир Кличко. После боя с Кличко Джошуа один раз терял пояса в бою с мексиканцем Руисом, но в итоге вернул их в матче-реванше назад в Великобританию. Также Джошуа успел защитить пояса в поединке с болгарином Кубратом Пулевым.