"Чому такі кровожерливі?". Усик відповів, чому не нокаутував Джошуа (відео)

Український боксер зізнався, що пошкодував свого суперника під час чемпіонського бою.

Український чемпіон WBA, IBF, WBO та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик поділився враженнями після перемоги над Ентоні Джошуа.

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"Чому не нокаутував Джошуа? А чому ви такі кровожерливі, журналісти? Я переміг — усе прекрасно. Навіщо робити так, щоб людина падала? У нього є рідні та близькі, які дивилися цей бій. Я міг нашкодити його здоров'ю, якби він упав і втратив свідомість. Я проти цього.

Боксер може встати і не розуміти, який сьогодні день. Навпаки, слава Богу, що не було нокауту, адже здоров'я — це найголовніше", — сказав Усик на своїй пресконференції.

Також Усик зізнався, що сам також пропустив сильні удари від суперника.

"Я пропускав серйозні удари. Результат — на моєму обличчі. Було солідне розсічення, ми навіть, здається, вдарилися головами. Він розсік мені джебом брову і кров заливала праве око.

Деякі його удари відправляли мене до Ілона Маска, але я терпів. Коли б'єшся, тебе не покидає адреналін, а після бою відчуваєш тільки ослаблення організму та біль, дуже все крепатурить. Коли ти ведеш бій, то нічого не відчуваєш, адже ти сконцентрований на поєдинку", — сказав Усик.

Нагадаємо, що Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і забрав у британця всі пояси, повернувши їх в Україну вперше після того, як їх втратив у бою з Джошуа український суперважкоатлет Володимир Кличко. Після бою з Кличком Джошуа один раз втрачав пояси в бою з мексиканцем Руїсом, але зрештою повернув їх у матчі-реванші назад у Великобританію. Також Джошуа встиг захистити пояс у поєдинку з болгарином Кубратом Пулєвим.