"Болею за "Динамо, а сын за "Шахтер": Усик – о любви к украинскому футболу

Украинский боксер раньше занимался футболом, а теперь любит смотреть футбольные матчи любимой команды.

Украинский чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о том, что в его семье не все болеют за киевское "Динамо", но он является большим поклонником футбола.

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"Как говорится, "Динамо"-"Динамо"-о-о-о. Я фанат "Динамо" с давних времен, мой папа привил мне любовь к "Динамо".

В первый раз побывал на матче "Динамо" лет в 12, еще тогда даже не занимался боксом, а ходил на футбол на секцию симферопольской "Таврии".

Тогда, кажется это было в 2001-2002 году, "Динамо" приезжало в Симферополь и проиграли "Таврии", представляете? Я сижу на стадионе в футболке "Динамо", все радуются, а я расстроенный сижу-молчу. Думаю, чего они радуются?", – поделился Усик на пресс-конференции.

Также Усик рассказал о том, что его сын более за донецкий "Шахтер".

"Кстати, мой сынок болеет за донецкий "Шахтер". Поэтому мы ходим на матчи по очереди, то на одну команду, то на другую. Мы не ссоримся по этому поводу, может потом передумает. Классно, что парень имеет свое мнение.

Кроме этого, Усик оставил пожелание украинским футболистам.

"Надо пахать и умирать на поле, чтобы обыграть топ-клуб. Выгрызать газон – если упал, то быстро встал и побежал. Играть до конца, если где-то не добежал, то уже все, проиграем. Надо бороться до конца.

Усик на пресс-конференции назвал, чем по его мнению отличаются футболисты от боксеров.

"Отличие футболиста и боксера? В футболе падают и кричат, что было, а в боксе падают и говорят, что не было", – сказал Усик на пресс-конференции после того, как прибыл из Лондона.