"Вболіваю за "Динамо", а син за "Шахтар": Усик — про любов до українського футболу

Український боксер раніше займався футболом, а тепер любить дивитися футбольні матчі улюбленої команди.

Український чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Олександр Усик розповів про те, що в його родині не всі вболівають за київське "Динамо", але він є великим шанувальником футболу.

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"Як то кажуть,"Динамо"-"Динамо"-о-о-о. Я фанат "Динамо" з давніх часів, мій тато прищепив мені любов до "Динамо".

У перший раз побував на матчі "Динамо" років у 12, ще тоді навіть не займався боксом, а ходив на футбол на секцію сімферопольської "Таврії".

Тоді, здається, це було у 2001-2002 році, "Динамо" приїжджав у Сімферополь і програв "Таврії", уявляєте? Я сиджу на стадіоні в футболці "Динамо", всі радіють, а я засмучений сиджу-мовчу. Думаю, чого вони радіють?" — поділився Усик на пресконференції.

Також Усик розповів про те, що його син більше за донецький "Шахтар".

"До речі, мій синок вболіває за донецький "Шахтар". Тому ми ходимо на матчі по черзі, то на одну команду, то на іншу. Ми не сваримося з цього приводу, може, потім передумає. Класно, що хлопець має свою думку.

Крім цього, Усик залишив побажання українським футболістам.

"Треба пахати та помирати на полі, щоб обіграти топклуб. Вигризати газон — якщо впав, то швидко встав і побіг. Грати до кінця, якщо десь не добіг, то вже все, програємо. Треба боротися до кінця".

Усик на пресконференції назвав, чим, на його думку, відрізняються футболісти від боксерів.

"Відмінність футболіста від боксера? У футболі падають і кричать, що було, а в боксі падають і кажуть, що не було", — сказав Усик на пресконференції після того, як прибув із Лондона.