Сенсация в Мадриде: "Шериф" вырвал победу в гостях у "Реала"

Клуб из Приднестровья продолжает побеждать в Лиге чемпионов: вслед за "Шахтером" тираспольская команда победила и "Реал"

В Мадриде завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между местным "Реалом" и приднестровским "Шерифом".

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Команда из Тирасполя, возглавляемая украинским тренером Юрием Вернидубом, сотворила вторую сенсацию в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В первом туре "Шериф" обыграл "Шахтер" (2:0), а теперь взял три очка на выезде против "Реала".

На 25-й минуте гости вышли вперед благодаря точному удару Дьясура Якшибаева. "Реал" был в ранге отстающего в течение большей части игрового времени и сумел сравнять счет лишь в середине второго тайма, когда Карим Бензема реализовал пенальти. Все шло к ничейному исходу, но на 89-й минуте Себастьен Тилль с передачи Адама Траоре вновь вывел "Шериф" вперед. Даже 8 минут компенсированного арбитром времени не помогли "Реалу" прийти в себя и спасти матч.

Напомним, что в первом туре команда Карло Анчелотти с минимальным счетом победила "Интер", забив победный мяч на 89-й минуте игры.

По итогам двух игр, в группе D молдавский клуб занимает первое место, набрав 6 очков из 6 возможных. "Реал" идет на втором месте, имея лишь три очка в активе. "Интер" занимает третью позицию, опережая "Шахтер" лишь по разнице забитых и пропущенных мячей — у обеих команд по одному пункту в активе.

Следующие матчи в этом квартете состоятся 19 октября: "Шахтер" сыграет с "Реалом" в Киеве, а "Шериф" отправится в гости к "Интеру".

Напомним, ранее "Шахтер" сыграл вничью с "Интером". Команды не смогли поразить ворота друг друга, а донецкий клуб лишился основного форварда: Лассина Траоре получил серьезную травму и покинул поле с помощью специальной кареты скорой помощи.