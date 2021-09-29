Сенсація в Мадриді: "Шериф" вирвав перемогу в гостях у "Реала"

Клуб із Придністров'я продовжує перемагати в Лізі чемпіонів: слідом за "Шахтарем" тираспольська команда перемогла і "Реал"

У Мадриді завершився матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між місцевим "Реалом" і придністровським "Шерифом".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Команда з Тирасполя, очолювана українським тренером Юрієм Вернидубом, створила другу сенсацію в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. У першому турі "Шериф" обіграв "Шахтар" (2:0), а тепер взяв три очки на виїзді проти "Реала".

На 25-й хвилині гості вийшли вперед завдяки точному удару Д'ясура Якшібаєва. "Реал" відставав протягом більшої частини ігрового часу і зумів зрівняти рахунок лише в середині другого тайму, коли Карім Бензема реалізував пенальті. Все йшло до нічийного результату, але на 89-й хвилині Себастьян Тілль з передачі Адама Траоре знову вивів "Шериф" уперед. Навіть 8 хвилин компенсованого арбітром часу не допомогли "Реалу" прийти в себе і врятувати матч.

Нагадаємо, що в першому турі команда Карло Анчелотті з мінімальним рахунком перемогла "Інтер", забивши переможний м'яч на 89-й хвилині гри.

За підсумками двох ігор, у групі D молдавський клуб посідає перше місце, набравши 6 очок із 6 можливих. "Реал" йде на другому місці, маючи лише три очки в активі. "Інтер" посідає третю позицію, випереджаючи "Шахтар" лише за різницею забитих і пропущених м'ячів — в обох команд по одному пункту в активі.

Наступні матчі в цьому квартеті відбудуться 19 жовтня: "Шахтар" зіграє з "Реалом" у Києві, а "Шериф" вирушить в гості до "Інтера".

Нагадаємо, раніше "Шахтар" зіграв внічию з "Інтером". Команди не змогли вразити ворота один одного, а донецький клуб втратив основного форварда: Ласіна Траоре отримав серйозну травму і покинув поле за допомогою спеціальної карети швидкої допомоги.