По стопам Кличко: боксер Пакьяо ушел из спорта, чтобы сфокусироваться на политической карьере

Ранее боксер уже входил в местный сенат, а теперь выдвинулся в президенты Филиппин.

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо объявил о завершении спортивной карьеры.

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Теперь спортсмен баллотировался на пост президента Филиппин, выборы которого состоятся в 2022 году.

В последнем своем бою Пакьяо выступил неудачно и в возрасте 43 лет проиграл единогласным решением судей кубинском боксеру Йорденису Угасу и не сумел вернуть себе титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA.

В социальных сетях Пакьяо поблагодарил своих поклонников за горячую поддержку на протяжении карьеры.

"Я благодарен самым прекрасным болельщикам и лучшему спорту в мире! Спасибо всем за прекрасные эмоции. Завершение карьеры – самое трудное мое решение в жизни, но я принимаю его и новый вызов. Следуйте вашим мечтам, трудитесь и все произойдет так, как должно. Прощай бокс, сегодня я ухожу из спорта", – написал Пакьяо в Facebook.

Теперь Пакьяо сконцентрируется на политической карьере. До этого нынешний президент Филиппин Родриго Дутерте называл Пакьяо своим приемником и хочет сохранить контроль над властью в стране с помощью Пакьяо. Дутерте не может переизбираться в президенты и должен покинуть должность в июне 2022 года после шестилетнего срока. Дутерте сможет поучаствовать в выборах вице-президента. Пакьяо пользуется народной любовью в Филиппинах, что делает возможным такой маневр нынешнему президенту Филиппин.

Отметим, что Пакьяо в бытность боксером установил выдающееся достижение – он стал единственным боксером в истории, который становился чемпионом в восьми разных весовых категориях.

Пакьяо провел насыщенную спортивную карьеру – одержал 62 победы на ринге, 39 из которых нокаутом, потерпел 8 поражений и два боя свел в ничью.