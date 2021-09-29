Слідами Кличка: боксер Пак'яо пішов зі спорту, щоб сфокусуватися на політичній кар'єрі

Раніше боксер уже входив до місцевого сенату, а тепер висунувся в президенти Філіппін.

Філіппінський боксер Менні Пак'яо оголосив про завершення спортивної кар'єри.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

Тепер спортсмен балотувався на пост президента Філіппін, вибори якого відбудуться в 2022 році.

В останньому своєму бою Пак'яо виступив невдало й у віці 43 років програв одноголосним рішенням суддів кубинському боксеру Йорденісу Угасу і не зумів повернути собі титул чемпіона світу в напівсередній вазі за версією WBA.

У соціальних мережах Пак'яо подякував своїм прихильникам за гарячу підтримку впродовж кар'єри.

"Я вдячний найпрекраснішим уболівальникам і найкращому спорту в світі! Спасибі всім за прекрасні емоції. Завершення кар'єри — найважче моє рішення в життя, але я приймаю його і новий виклик. Слідуйте вашим мріям, трудіться і все станеться так, як повинно. Прощай бокс, сьогодні я йду зі спорту", — написав Пак'яо у Facebook.

Тепер Пак'яо сконцентрується на політичній кар'єрі. До цього нинішній президент Філіппін Родріго Дутерте називав Пак'яо своїм наступником і хоче зберегти контроль над владою в країні за допомогою Пак'яо. Дутерте не може переобиратися на посаду президента і повинен покинути посаду в червні 2022 року після шестирічного терміну. Дутерте зможе взяти участь у виборах віце-президента. Пак'яо користується народною любов'ю в Філіппінах, що робить можливим такий маневр нинішньому президенту Філіппін.

Зазначимо, що Пак'яо під час перебування боксером встановив видатне досягнення — він став єдиним боксером в історії, який ставав чемпіоном у восьми різних вагових категоріях.

Пак'яо провів насичену спортивну кар'єру — здобув 62 перемоги на рингу, 39 з яких нокаутом, зазнав 8 поразок і два бої звів унічию.