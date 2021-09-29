Новая эра: Месси забил первый гол за "ПСЖ"

Легендарный аргентинец наконец-то открыл счет своим голам в новом клубе.

Французский футбольный клуб "ПСЖ" победил во втором туре группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" со счетом 2:0.

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Аргентинский нападающий "ПСЖ" Лионель Месси отличился дебютным голом за свою новую команду. Легендарный форвард забил на 74-й минуте матча против чемпионов Англии во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Месси забил второй мяч команды, до этого отличился полузащитник Гуйе.

Напомним, что Месси перешел в "ПСЖ" 10 августа после того, как не сумел договориться о продлении сотрудничества с "Барселоной", которая погрязла в финансовых проблемах. Месси подписал контракт с французским клубом до 2023 года, по которому должен заработать около 30 миллионов евро. Также в следующие сезоны сумма увеличится на 10 миллионов евро из-за бонуса за лояльность.

Месси дебютировал в составе "ПСЖ" еще 29 августа в матче четвертого тура чемпионата Франции против команды "Реймс", но с тех пор не отличался забитыми голами ни в чемпионате Франции, ни в Лиге чемпионов.

В матче пятого тура чемпионата Франции Месси даже покинул поле со скандалом, отказавшись пожать руку тренеру, который его заменил на 76-й минуте матча.

В матче пятого тура Лиги 1 против "Лиона" Месси отказался пожать руку Почеттино после замены на 76-й минуте.

Отметим, что украинский защитник "Манчестер Сити" пропускал матч с парижанами из-за травмы и пока далек от возвращения к тренировкам с основным составом.

Первый тур Лиги чемпионов "ПСЖ" начал с сенсационной ничьей с бельгийским "Брюгге", за который выступает украинский защитник Эдуард Соболь (1:1), а "Манчестер Сити" с не футбольным счетом разгромил "Лейпциг" – 6:3.