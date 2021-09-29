Нова ера: Мессі забив перший гол за "ПСЖ"

Легендарний аргентинець нарешті відкрив рахунок своїм голам у новому клубі.

Французький футбольний клуб "ПСЖ" переміг у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" з рахунком 2:0.

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Аргентинський нападник "ПСЖ" Ліонель Мессі відзначився дебютним голом за свою нову команду. Легендарний форвард забив на 74-й хвилині матчу проти чемпіонів Англії в другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Мессі забив другий м'яч команди, до цього відзначився півзахисник Гує.

Нагадаємо, що Мессі перейшов у "ПСЖ" 10 серпня після того, як не зміг домовитися про продовження співпраці з "Барселоною", яка загрузла у фінансових проблемах. Мессі підписав контракт із французьким клубом до 2023 року, за яким має заробити приблизно 30 мільйонів євро. Також у наступні сезони сума збільшиться на 10 мільйонів євро через бонус за лояльність.

Мессі дебютував у складі "ПСЖ" ще 29 серпня в матчі четвертого туру чемпіонату Франції проти команди "Реймс", але з тих пір не відрізнявся забитими голами ні в чемпіонаті Франції, ні в Лізі чемпіонів.

У матчі п'ятого туру чемпіонату Франції Мессі навіть покинув поле зі скандалом, відмовившись потиснути руку тренеру, який його замінив на 76-й хвилині матчу.

У матчі п'ятого туру Ліги 1 проти "Ліона" Мессі відмовився потиснути руку Почеттіно після заміни на 76-й хвилині.

Зазначимо, що український захисник "Манчестер Сіті" пропускав матч із парижанами через травму і поки далекий від повернення до тренувань з основним складом.

Перший тур Ліги чемпіонів "ПСЖ" почав із сенсаційної нічиєї з бельгійським "Брюгге", за який виступає український захисник Едуард Соболь (1:1), а "Манчестер Сіті" з не футбольним рахунком розгромив "Лейпциг" — 6:3.