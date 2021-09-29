"Престижный результат". Де Дзерби – о ничьей "Шахтера" с "Интером"

Итальянский тренер остался доволен выступлением донецкой команды в матче с "Интером".

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился эмоциями после ничейного результата в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского "Интера" (0:0).

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О травме Траоре

Полученная травма – это случайность. Это серьезная травма. Пока мы не знаем степень серьезности, но вскоре узнаем. Мне жаль этого футболиста. Он силен, хороший человек, молодой и талантливый футболист.

Кто знает, может быть мы бы выиграли этот матч, если бы на поле нам сумел помочь Траоре. У нас есть Фернандо, Дентиньо, мы ждем, когда вернется в расположение команды Жуниор Мораес. Мне нравится, как играет Педриньо на позиции форварда, будем думать, – сказал Де Дзерби на пресс-конференции.

О матче с "Интером"

"Интер" сильнее, чем мы в психологическом плане. Мы забрали у "Интера" контроль над мячом, но это не избавило нас от проблем, доставлял нам сложности. "Интер" силен. Ничьей 0:0 мы должны быть довольны.

О матче с "Динамо"

Пока мы не думаем о "Реале", мы должны настраиваться на матч с "Динамо", который пройдет в воскресенье. Мы много думаем об этом матче, готовимся. "Динамо" выиграло чемпионат в прошлом году и сейчас идет впереди таблицы, мы должны это изменить. Это невероятно важно для нас.

Об игре Пятова в матче с "Интером"

Пятов – герой матча? Мне не нравятся подобные награды. Он провел прекрасный матч, но мы очень много создавали моментов и должны были забивать тоже. Нельзя хвалить только Пятова.

Ничья с "Интером" для "Шахтера" – престижный результат. У них было много шансов, чтобы победить. Мне кажется, что обе команды сыграли сегодня сильно, это был классный футбол, – резюмировал итоги матча Де Дзерби.