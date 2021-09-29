"Престижний результат". Де Дзербі — про нічию "Шахтаря" з "Інтером"

Італійський тренер залишився задоволений виступом донецької команди в матчі з "Інтером".

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі поділився емоціями після нічийного результату в матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера" (0:0).

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Про травму Траоре

Отримана травма — це випадковість. Це серйозна травма. Поки ми не знаємо ступінь серйозності, але незабаром дізнаємося. Мені шкода цього футболіста. Він сильний, хороший чоловік, молодий і талановитий футболіст.

Хто знає, можливо, ми б виграли цей матч, якби на полі нам зумів допомогти Траоре. У нас є Фернандо, Дентіньйо, ми чекаємо, коли повернеться в розташування команди Жуніор Мораес. Мені подобається, як грає Педріні на позиції форварда, будемо думати, — сказав Де Дзербі на пресконференції.

Про матч з "Інтером"

"Інтер" сильніший, ніж ми в психологічному плані. Ми забрали в "Інтера" контроль над м'ячем, але це не позбавило нас від проблем, "Інтер" створив нам складності. "Інтер" сильний. Нічиєю 0:0 ми повинні бути задоволені.

Про матч із "Динамо"

Поки ми не думаємо про "Реал", ми повинні налаштовуватися на матч із "Динамо", який пройде в неділю. Ми багато думаємо про цей матч, готуємося. "Динамо" виграло чемпіонат у минулому році й зараз йде попереду таблиці, ми повинні це змінити. Це неймовірно важливо для нас.

Про гру П'ятова в матчі з "Інтером"

П'ятов — герой матчу? Мені не подобаються подібні нагороди. Він провів прекрасний матч, але ми дуже багато створювали моментів і повинні були забивати теж. Не можна хвалити тільки П'ятова.

Нічия з "Інтером" для "Шахтаря" — престижний результат. У них було багато шансів, щоб перемогти. Мені здається, що обидві команди зіграли сьогодні сильно, це був класний футбол, — резюмував підсумки матчу Де Дзербі.