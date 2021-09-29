"Странный матч". Тренер "Интера" – об игре с "Шахтером"

Итальянский тренер остался недоволен игрой свой команды против украинцев.

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги поделился впечатлениями после ничейного результата в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов в матче с донецким "Шахтером" (0:0).

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"Это был очень странный матч. Имею в виду то, что обе команды создали достаточное количество моментов, чтобы победить, но никому не удалось даже забить. Особенно наша команда создала много моментов", – приводит слова Индзаги пресс-служба донецкого "Шахтера".

"Мне понравилась игра вратаря "Шахтера", он сыграл на прекрасном уровне. Весь "Шахтер" показал добротный футбол. Чувствуется рука итальянского тренера Роберто Де Дзерби", – добавил Индзаги.

Тренер "Интера" считает, что в группе нет явного фаворита.

"Все команды в нашей группе сбалансированного уровня. У нас равная группа. В следующих матчах все решится – нужно играть два матча с "Шерифом", а "Шахтер" и "Реал" все определят в параллельном матче.

Напомним, что "Интер" и "Шахтер" набрали в группе по одному очку и делят 3-4 места, которые не дают возможности продолжить выступления в Лиге чемпионов. Однако у команд есть еще 4 матча, чтобы поправить турнирное положение.

"Шахтер" еще сыграет ответный матч с "Интером" 24 ноября в Милане. Теперь "Шахтер" сыграет спаренные два тура с мадридским "Реалом", который, в свою очередь, вчера сенсационно проиграл дома на "Сантьяго Бернабеу" молдавскому "Шерифу" (1:2), который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб, до этого тренировавший в Украине луганскую "Зарю" и запорожский "Металлург".

В воскресенье "Шахтер" сыграет принципиальный матч в чемпионате Украины против киевского "Динамо".