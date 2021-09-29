"Дивний матч". Тренер "Інтера" — про гру із "Шахтарем"

Італійський тренер залишився незадоволений грою своєї команди проти українців.

Головний тренер "Інтера" Сімоне Індзагі поділився враженнями після нічийного результату в матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів у матчі з донецьким "Шахтарем" (0:0).

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"Це був дуже дивний матч. Маю на увазі те, що обидві команди створили достатню кількість моментів, щоб перемогти, але нікому не вдалося навіть забити. Особливо наша команда створила багато моментів", — наводить слова Індзагі пресслужба донецького "Шахтаря".

"Мені сподобалася гра воротаря "Шахтаря", він зіграв на прекрасному рівні. Весь "Шахтар" показав добротний футбол. Відчувається рука італійського тренера Роберто Де Дзербі", — додав Індзагі.

Тренер "Інтера" вважає, що в групі немає очевидного фаворита.

"Усі команди в нашій групі збалансованого рівня. У нас рівна група. У наступних матчах все вирішиться — потрібно грати два матчі із "Шерифом", а "Шахтар" і "Реал" усе визначать в паралельному матчі.

Нагадаємо, що "Інтер" і "Шахтар" набрали в групі по одному очку і ділять 3-4 місця, які не дають змоги продовжити виступи в Лізі чемпіонів. Однак у команд є ще 4 матчі, щоб виправити турнірний стан.

"Шахтар" ще зіграє матч-відповідь з "Інтером" 24 листопада в Мілані. Тепер "Шахтар" зіграє спарені два тури з мадридським "Реалом", який, зі свого боку, вчора сенсаційно програв удома на "Сантьяго Бернабеу" молдавському "Шерифу" (1:2), який очолює український тренер Юрій Вернидуб, котрий до цього тренував в Україні луганську "Зорю" і запорізький "Металург".

У неділю "Шахтар" зіграє принциповий матч у чемпіонаті України проти київського "Динамо".