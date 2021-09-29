Форварда "Шахтера" прооперируют после травмы в матче с "Интером"

"Шахтер" рискует остаться без основного нападающего до конца сезона.

Форвард "Шахтера" Ласина Траоре получил серьезное повреждение во время матча 2-го тура Лиги чемпионов против миланского "Интера", сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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Траоре получил травму в дебюте встречи с "Интером", столкнувшись в борьбе с игроком миланского клуба Думфрисом. По данным клуба, Ласина еще пройдет углубленное медицинское обследование, но уже ясно, что футболист не сможет избежать операции на травмированном колене.

Спортивный медик Дмитрий Бабелюк считает, что Траоре пропустит минимум 6-7 месяцев после такого столкновения. Скорее всего, Траоре уже не сыграет за "Шахтер" в этом сезоне. Вероятно, футболист получил вывих коленной чашечки или авульсивный перелом в области коленного сустава.

Отметим, что Ласина Траоре только перешел в донецкий "Шахтер" из "Аякса" и сразу стал основным нападающим донецкого "Шахтера". Жуниор Мораес продолжает восстановление после травмы и поэтому не мог составить футболисту конкуренции.

Новый нападающий донецкого клуба отлично начал сезон, забив шесть голов в семи первых матчах за донецкий клуб. Он занимает второе место в бомбардирском списке украинской премьер-лиги, уступая лишь вингеру киевского "Динамо" Виктору Цыганкову, на счету которого уже семь голов в составе чемпиона Украины в новом сезоне.

Кроме того, Траоре оформил дубль в Суперкубке Украины в ворота "Динамо", а также отличился голом за киевлян в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов. Transfermarkt оценивает переход Траоре из "Аякса" в донецкий "Шахтер" в 6,5 миллионов евро, но точная сумма трансфера официально неизвестна.