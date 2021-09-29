Форварда "Шахтаря" прооперують після травми в матчі з "Інтером"

"Шахтар" ризикує залишитися без основного нападника до кінця сезону.

Форвард "Шахтаря" Ласіна Траоре отримав серйозне пошкодження під час матчу 2-го туру Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера", повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

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Траоре отримав травму в дебюті зустрічі з "Інтером", зіткнувшись у боротьбі з гравцем міланського клубу Думфрісом. За даними клубу, Ласіна ще пройде поглиблене медичне обстеження, але вже ясно, що футболіст не зможе уникнути операції на травмованому коліні.

Спортивний медик Дмитро Бабелюк вважає, що Траоре пропустить мінімум 6-7 місяців після такого зіткнення. Швидше за все, Траоре вже не зіграє за "Шахтар" у цьому сезоні. Ймовірно, футболіст отримав вивих колінної чашечки або авульсивний перелом в області колінного суглоба.

Відзначимо, що Лассіна Траоре тільки перейшов у донецький "Шахтар" із "Аякса" і відразу став основним нападником донецького "Шахтаря". Жуніор Мораес продовжує відновлення після травми й тому не міг скласти футболістові конкуренції.

Новий нападник донецького клубу відмінно почав сезон, забивши шість голів у семи перших матчах за донецький клуб. Він займає друге місце в бомбардирському списку української прем'єр-ліги, поступаючись лише вінгеру київського "Динамо" Віктору Циганкову, на рахунку якого вже сім голів у складі чемпіона України в новому сезоні.

Крім того, Траоре оформив дубль у Суперкубку України в ворота "Динамо", а також відзначився голом за киян у межах кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Transfermarkt оцінює перехід Траоре з "Аякса" в донецький "Шахтар" в 6,5 мільйона євро, але точна сума трансферу офіційно невідома.