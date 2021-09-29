Украинского хоккеиста дисквалифицировали за расистский жест на три игры

Андрей Денискин может выкупить часть своей дополнительной дисквалификации.

Стало известно, на сколько дисквалифицируют украинского хоккеиста "Кременчуга" Андрея Денискина за расистский жест, который он продемонстрировал во время игры темнокожему защитнику "Донбасса" Джейлену Смереку в матче УХЛ.

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Дисциплинарный комитет ФХУ принял решение наказать хоккеиста обязательной дисквалификацией на три матча и дополнительной дисквалификацией в десять матчей.

Хоккеист имеет возможность выкупить свою десятиматчевую дисквалификацию, заплатив 50 тысяч гривен – сумма выкупа дисквалификации за один матч – 5 тысяч гривен.

Напомним, что 26 сентября во время матча "Кременчуг" – "Донбасс" (3:2), игрок победившей команды имитировал, что чистит и ест банан, адресуя этот жест темнокожему хоккеисту "Донбасса".

После того как эмоции улеглись, Денискин извинился за свое поведение в социальных сетях и объяснил, что поддался эмоциям и не хотел вкладывать в жест расистского контекста, а просто это было защитной реакцией на поведение хоккеиста.

После этого Смерек сказал, что не будет играть в украинской лиге, пока нарушитель не будет исключен из лиги.

"Донбасс" уже отреагировал на дисквалификацию Денискина и требует ее ужесточения.

"1870 долларов за расизм? За расистские действия по отношению к игроку "Донбасса" Джалена Смерека Андрей Денискин из "Кременчуга" дисквалифицирован на три матча.

Денискину также дали 10 матчей дополнительной дисквалификации или штрафа в 1870 долларов. Требуем пересмотра решения", – отреагировала пресс-служба "Донбасса" в Twitter.

Будет ли дисциплинарное решение пересмотрено, пока неизвестно.