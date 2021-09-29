Українського хокеїста дискваліфікували за расистський жест на три гри

Андрій Денискін може викупити частину своєї додаткової дискваліфікації.

Стало відомо, на скільки дискваліфікують українського хокеїста "Кременчука" Андрія Денискіна за расистський жест, який він продемонстрував під час гри темношкірому захиснику "Донбасу" Джейлену Смереку в матчі УХЛ.

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Дисциплінарний комітет ФХУ прийняв рішення покарати хокеїста обов'язкової дискваліфікацією на три матчі та додатковою дискваліфікацією на десять матчів.

Хокеїст має можливість викупити свою десятиматчеву дискваліфікацію, заплативши 50 тисяч гривень — сума викупу дискваліфікації за один матч — 5 тисяч гривень.

Нагадаємо, що 26 вересня під час матчу "Кременчук" — "Донбас" (3:2), гравець команди-переможниці імітував, що чистить і їсть банан, адресуючи цей жест темношкірому хокеїстові "Донбасу".

Після того як емоції вляглися, Денискін вибачився за свою поведінку в соціальних мережах і пояснив, що піддався емоціям і не хотів вкладати в жест расистського контексту, а просто це було захисною реакцією на поведінку хокеїста.

Після цього Смерек сказав, що не гратиме в українській лізі, поки порушник не буде виключений із Ліги.

"Донбас" уже відреагував на дискваліфікацію Денискіна та вимагає її посилення.

"1870 доларів за расизм? За расистські дії по відношенню до гравця "Донбасу" Джаліла Смерека Андрій Денискін із "Кременчука" дискваліфікований на три матчі.

Денискіну також дали 10 матчів додаткової дискваліфікації або штраф у 1870 доларів. Вимагаємо перегляду рішення", — відреагувала пресслужба "Донбасу" у Twitter.

Чи буде дисциплінарне рішення переглянуте, поки невідомо.