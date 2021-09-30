Кризис продолжается: "Барселона" ни разу не ударила по воротам за два матча в Лиге чемпионов

Каталонский клуб проиграл оба стартовых матча в Лиге чемпионов.

"Барселона" сенсационно проиграла во втором туре группового этапа Лиги чемпионов португальской "Бенфика" со счетом 0:3.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Португальцы доминировали по ходу игры, а "Барселона" не сумела даже подобраться к воротам вратаря "Бенфики". "Барселона" за два матча в Лиге чемпионов (против "Баварии" и "Бенфики") ни разу не ударила в створ ворот и занимает последнее место в группе, пропустив вперед киевское "Динамо", занимающее третье место, и "Баварию" с "Бенфикой".

"Барселона" проиграла оба стартовых матча с разгромным счетом 0:3. Теперь каталонский клуб ожидает двухматчевое противостояние с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов.

В свою очередь, киевское "Динамо" вчера также разгромно проиграло "Баварии" (0:5), но обошло "Барселону", поскольку в первом туре киевляне сумели сыграть в нулевую ничью с нынешними обидчиками "Барселоны" – "Бенфикой".

У "Барселоны" не было такого провального старта в Лиге чемпионов за практически 50 лет. Каталонцы дважды стартовали с поражений в лучшем европейском клубном турнире в сезонах 1966/67 и 1972/73, но тогда турнир назывался Кубок УЕФА, а не Лига чемпионов.

"Барселона" близка к тому, чтобы впервые за долгое время не выйти из группы в плей-офф Лиги чемпионов. В последний раз "Барселона" вылетала на столь ранней стадии в сезоне 2000/01. Тогда каталонцам не удалось выйти из группы, где выступал английский "Лидс", "Милан" и "Бешикташ".

Каталонский гранд впервые в истории Лиги чемпионов начинает свой путь в турнире с двух поражений кряду. Кроме этого, "Барселона" не может выиграть уже в пяти последних матчах Лиги чемпионов.