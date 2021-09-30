Криза триває: "Барселона" жодного разу не вдарила по воротах за два матчі в Лізі чемпіонів

Каталонський клуб програв обидва стартові матчі в Лізі чемпіонів.

"Барселона" сенсаційно програла в другому турі групового етапу Ліги чемпіонів португальській "Бенфіці" з рахунком 0:3.

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Португальці домінували в ході гри, а "Барселона" не зуміла навіть підібратися до воріт воротаря "Бенфіки". "Барселона" за два матчі в Лізі чемпіонів (проти "Баварії" та "Бенфіки") жодного разу не вдарила у створ воріт і займає останнє місце в групі, пропустивши вперед київське "Динамо", що займає третє місце, і "Баварію" з " Бенфікою".

"Барселона" програла обидва стартові матчі з розгромним рахунком 0:3. Тепер каталонський клуб очікує двоматчеве протистояння з київським "Динамо" в Лізі чемпіонів.

У свою чергу, київське "Динамо" вчора також розгромно програло "Баварії" (0:5), але обійшло "Барселону", оскільки в першому турі кияни зуміли зіграти в нульову нічию з нинішніми кривдниками "Барселони" — "Бенфікою".

У "Барселони" не було такого провального старту в Лізі чемпіонів за майже 50 років. Каталонці двічі стартували з поразок у кращому європейському клубному турнірі в сезонах 1966/67 і 1972/73, але тоді турнір називався Кубок УЄФА, а не Ліга чемпіонів.

"Барселона" близька до того, щоб уперше за довгий час не вийти з групи в плей-офф Ліги чемпіонів. Востаннє "Барселона" вилітала на такій ранній стадії в сезоні 2000/01. Тоді каталонцям не вдалося вийти з групи, де виступав англійський "Лідс", "Мілан" і "Бешикташ".

Каталонський гранд уперше в історії Ліги чемпіонів починає свій шлях у турнірі з двох поразок поспіль. Крім цього, "Барселона" не може виграти вже в п'яти останніх матчах Ліги чемпіонів.