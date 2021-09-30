Роналду улучшил свой рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов

Гол Роналду помог на последних секундах вырвать для "Манчестер Юнайтед" победу над "Вильярреалом".

"Манчестер Юнайтед" лишь на последних минутах сумел обыграть испанский "Вильярреал" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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По ходу этого матча "Манчестер Юнайтед" проигрывал испанского клубу со счетом 0:1, а во втором тайме отыгрался после розыгрыша штрафного удара от Бруну Фернандеша. Португалец легкой подачей навесил на набегавшего из-за пределов штрафной защитника Алекса Теллеша, которому оставалось лишь подстроиться под удар и направить мяч в ворота.

Матч шел к логичному завершению ничьей, когда в дополнительное время форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сумел вырвать для англичан победу в одной из последних атак.

Криштиану Роналду обновил рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов. Криштиану Роналду забил уже 136 голов в Лиге чемпионов за 178 матча в турнире. На втором месте по количеству голов за всю историю нападающий "ПСЖ" Лионель Месси. Ему удалось забить 121 гол в 151 матче.

Третье место в бомбардирском списке занимает польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, на счету которого 77 голов в 98 матчах Лиги чемпионов. Четвертое место принадлежит нападающему мадридского "Реала" Кариму Бензема – 72 гола в 132 матчах в Лиге чемпионов.

Напомним, что Криштиану Роналду улучшил свой рекорд в матче с "Вильярреалом". Также вчера два мяча забил Роберт Левандовский, огорчив киевское "Динамо".

Лионель Месси также обновил свою статистику голов позавчера, забив свой первый гол за "ПСЖ" после перехода из "Барселоны" в ворота "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов.