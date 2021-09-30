Роналду поліпшив свій рекорд за кількістю голів у Лізі чемпіонів

Гол Роналду допоміг на останніх секундах вирвати для "Манчестер Юнайтед" перемогу над "Вільярреалом".

"Манчестер Юнайтед" лише на останніх хвилинах зумів обіграти іспанський "Вільярреал" у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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По ходу цього матчу "Манчестер Юнайтед" програвав іспанському клубу з рахунком 0:1, а в другому таймі відігрався після розіграшу штрафного удару від Бруну Фернандеша. Португалець легкою подачею направив на нападника з-за меж штрафного захисника Алекса Теллеша, якому залишалося лише підлаштуватися під удар і направити м'яч у ворота.

Матч йшов до логічного завершення нічиєю, коли в додатковий час форвард "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду зумів вирвати для англійців перемогу в одній з останніх атак.

Кріштіану Роналду оновив рекорд за кількістю голів у Лізі чемпіонів. Кріштіану Роналду забив уже 136 голів у Лізі чемпіонів за 178 матчів у турнірі. На другому місці за кількістю голів за всю історію нападник "ПСЖ" Ліонель Мессі. Йому вдалося забити 121 гол за 151 матч.

Третє місце в бомбардирському списку посідає польський нападник "Баварії" Роберт Левандовський, на рахунку якого 77 голів у 98 матчах Ліги чемпіонів. Четверте місце належить нападнику мадридського "Реала" Каріму Бенземі — 72 голи в 132 матчах у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду поліпшив свій рекорд у матчі з "Вільярреалом". Також учора два м'ячі забив Роберт Левандовський, засмутивши київське "Динамо".

Ліонель Мессі також оновив свою статистику голів позавчора, забивши свій перший гол за "ПСЖ" після переходу з "Барселони" у ворота "Манчестер Юнайтед" у Лізі чемпіонів.