"Накипело": каратистка Терлюга отказалась от общения с журналистами

Украинской спортсменке надоело, что некоторые представители СМИ искажали информацию.

Украинская каратистка Анжелика Терлюга опубликовала эмоциональное сообщение, в котором объявила о бойкоте журналистам.

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"Это просто невозможно, накипело. Больше никакого общения с журналистами в ближайшее время. Постоянно искажают и перекручивают информацию. Для справки: мы расписались с мужем 22 числа, а поженились 26. Поженились и расписались в Одессе", – написала Терлюга в Instagram.

Каратистка опровергла информацию о том, что она недовольна вознаграждением за выступление на Олимпиаде в Токио.

"Ерунда. Подарками и премиями за Олимпиаду я удовлетворена. Всем благодарна за это. Я рассказывала прикол про дом и квартиру, но я же не говорила ничего плохого.

Таких моментов много, когда мне присылают уже перекрученные мои слова, много каких-то странных заголовков. Уважаемые журналисты, вы не все адекватные, мне приходится объясняться после ваших статей.

А теперь я ухожу в отпуск и комментарии давать в ближайшее время не буду", – добавила Терлюга в своем посте в Instagram.

[ + – ] Каратистка Терлюга отказалась от общения с журналистами Фото: Скриншот

Ранее Терлюга говорила, что ей не нравится район, в котором ей подарили квартиру за удачное выступление на Олимпиаде в Токио и сказала, что не хочет жить в этом районе. Дело в том, что в том районе есть квартира у ее мужа, которую он не может никому продать.

"Проверила по картам, где находится квартира, а там кроме хрущевок только один новострой. Я знаю этот дом, это то место, где мы с мужем уже более полугода не можем продать квартиру.

Квартира там классная, но я там жить не хотела, потому что мне не нравился район", – сказала Терлюга в шоу "Отдушивдушу".