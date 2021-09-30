"Накипіло": каратистка Терлюга відмовилася від спілкування з журналістами

Українській спортсменці набридло, що деякі представники ЗМІ спотворювали інформацію.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга опублікувала емоційне повідомлення, у якому оголосила про бойкот журналістам.

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"Це просто неможливо, накипіло. Більше ніякого спілкування з журналістами найближчим часом. Постійно спотворюють та перекручують інформацію. Для довідки: ми розписалися з чоловіком 22 числа, а одружилися 26. Одружилися та розписалися в Одесі", — написала Терлюга в Instagram.

Каратистка спростувала інформацію про те, що вона незадоволена винагородою за виступ на Олімпіаді в Токіо.

"Нісенітниця. Подарунками та преміями за Олімпіаду я задоволена. Усім вдячна за це. Я розповідала прикол про будинок і квартиру, але я ж не говорила нічого поганого.

Таких моментів багато, коли мені надсилають уже перекручені мої слова, багато якихось дивних заголовків. Шановні журналісти, ви не всі адекватні, мені доводиться виправдовуватися після ваших статей.

А тепер я йду у відпустку і коментарі давати найближчим часом не буду ", — додала Терлюга у своєму пості в Instagram.

[ + – ] Каратистка Терлюга відмовилася від спілкування з журналістами Фото: Скриншот

Раніше Терлюга говорила, що їй не подобається район, у якому їй подарували квартиру за вдалий виступ на Олімпіаді в Токіо, і сказала, що не хоче жити в цьому районі. Справа в тому, що в тому районі є квартира в її чоловіка, яку він не може нікому продати.

"Перевірила по картах, де розташована квартира, а там, крім хрущовок, тільки один новобуд. Я знаю цей будинок, це те місце, де ми з чоловіком вже більше пів року не можемо продати квартиру.

Квартира там класна, але я там жити не хотіла, тому що мені не подобався район", — сказала Терлюга в шоу "Віддушівдушу".