"Накипіло": каратистка Терлюга відмовилася від спілкування з журналістами
Українській спортсменці набридло, що деякі представники ЗМІ спотворювали інформацію.
Українська каратистка Анжеліка Терлюга опублікувала емоційне повідомлення, у якому оголосила про бойкот журналістам.
"Це просто неможливо, накипіло. Більше ніякого спілкування з журналістами найближчим часом. Постійно спотворюють та перекручують інформацію. Для довідки: ми розписалися з чоловіком 22 числа, а одружилися 26. Одружилися та розписалися в Одесі", — написала Терлюга в Instagram.
Каратистка спростувала інформацію про те, що вона незадоволена винагородою за виступ на Олімпіаді в Токіо.
"Нісенітниця. Подарунками та преміями за Олімпіаду я задоволена. Усім вдячна за це. Я розповідала прикол про будинок і квартиру, але я ж не говорила нічого поганого.
Таких моментів багато, коли мені надсилають уже перекручені мої слова, багато якихось дивних заголовків. Шановні журналісти, ви не всі адекватні, мені доводиться виправдовуватися після ваших статей.
А тепер я йду у відпустку і коментарі давати найближчим часом не буду ", — додала Терлюга у своєму пості в Instagram.
Раніше Терлюга говорила, що їй не подобається район, у якому їй подарували квартиру за вдалий виступ на Олімпіаді в Токіо, і сказала, що не хоче жити в цьому районі. Справа в тому, що в тому районі є квартира в її чоловіка, яку він не може нікому продати.
"Перевірила по картах, де розташована квартира, а там, крім хрущовок, тільки один новобуд. Я знаю цей будинок, це те місце, де ми з чоловіком вже більше пів року не можемо продати квартиру.
Квартира там класна, але я там жити не хотіла, тому що мені не подобався район", — сказала Терлюга в шоу "Віддушівдушу".