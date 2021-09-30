Звезду Мирчи Луческу на аллее славы в Донецке залили синей краской (фото)

Неизвестные болельщики "Шахтера" не простили Луческу то, что он возглавил киевское "Динамо".

В оккупированном Донецке произошел акт вандализма на аллее славы донецкого "Шахтера", сообщает страница "Типичный Донецк" в Facebook.

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Неизвестные облили синей краской звезду бывшего главного тренера "Шахтера" Мирчи Луческу, который сейчас тренирует принципиального соперника дончан – киевское "Динамо".

Теперь практически не видно надпись под звездой Мирчи Луческу. Ранее там было написано "Мирча Луческу. Главный тренер".

По данным источника, болельщики "Шахтера" не простили Луческу то, что он возглавил киевское "Динамо", поэтому залили звезду синим цветом, символизирующим эмблему "Динамо". На момент публикации, краска не была убрана со звезды, другие звезды на аллее славы не пострадали.

Недавно Мирча Луческу на пресс-конференции сказал, что, кому не нравится его поведение, может съездить на аллею славы в Донецке и посмотреть, кто там есть.

Напомним, что румынский тренер был главным тренером "Шахтера" в период с 2004 по 2016 год, после чего работал в питерском "Зените" и сборной Турции, а потом в августе 2020 года сенсационно возглавил киевское "Динамо" и привел его к чемпионству.

На прошлой неделе киевское "Динамо" разгромно проиграло "Шахтеру" в Суперкубке Украины со счетом 0:3, а уже в это воскресенье встретится снова в рамках чемпионата Украины. Оба клуба находятся в лидерах чемпионата Украины. "Динамо", на данный момент, занимает первое место в украинской премьер-лиге с 25 очками. Всего на три очка отстает донецкий "Шахтер", который в случае победы, может обойти "Динамо" в турнирной таблице.