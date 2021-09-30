Зірку Мірчі Луческу на алеї слави в Донецьку залили синьою фарбою (фото)

Невідомі вболівальники "Шахтаря" не пробачили Луческу те, що він очолив київське "Динамо".

В окупованому Донецьку стався акт вандалізму на алеї слави донецького "Шахтаря", повідомляє сторінка "Типовий Донецьк" у Facebook.

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Невідомі облили синьою фарбою зірку колишнього головного тренера "Шахтаря" Мірчі Луческу, який зараз тренує принципового суперника донеччан — київське "Динамо".

Тепер практично не видно напис під зіркою Мірчі Луческу. Раніше там було написано "Мірча Луческу. Головний тренер".

За даними джерела, вболівальники "Шахтаря" не пробачили Луческу те, що він очолив київське "Динамо", тому залили зірку синім кольором, що символізує емблему "Динамо". На момент публікації фарба не була прибрана з зірки, інші зірки на алеї слави не постраждали.

Нещодавно Мірча Луческу на пресконференції сказав, що, кому не подобається його поведінка, може з'їздити на алею слави в Донецьку і подивитися, хто там є.

Нагадаємо, що румунський тренер був головним тренером "Шахтаря" в період із 2004 по 2016 рік, після чого працював у пітерському "Зеніті" та збірній Туреччини, а потім у серпні 2020 року сенсаційно очолив київське "Динамо" та привів його до чемпіонства.

Минулого тижня київське "Динамо" розгромно програло "Шахтарю" в Суперкубку України з рахунком 0:3, а вже цієї неділі зустрінеться знову в межах чемпіонату України. Обидва клуби перебувають у лідерах чемпіонату України. "Динамо" наразі займає перше місце в українській прем'єр-лізі з 25 очками. Всього на три очки відстає донецький "Шахтар", який у разі перемоги може обійти "Динамо" в турнірній таблиці.