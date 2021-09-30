"Уайлдер легко побьет украинца". Фьюри – о бое Усик – Джошуа

Британский боксер признался, что расстроился из-за того, что Джошуа проиграл Усику.

Британский чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который обладает единственным поясом, которого не хватает украинскому чемпиону четырех категорий Александру Усику, поделился своим мнением о бое Энтони Джошуа и украинского боксера.

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"Да, я поглядывал бой Джошуа с Усиком. Я очень расстроился победе Усика. Я верил, что Джошуа победит, но он не смог и это не мои проблемы.

Я сконцентрирован на своем бое – мне нужна победа над Деонтеем Уайлдером. Это самый сильный супертяж сейчас. Мне кажется, Уайлдер уверенно побьет Джошуа, Усика и всех остальных, но у него не получится победить меня", – сказал Фьюри в интервью Yahoo Sports.

Напомним, бой Фьюри – Уайлдер пройдет 9 октября. Существует большая вероятность, что победитель этого боя проведет поединок за объединение всех поясов с победителем матча-реванша Энтони Джошуа – Александр Усик.

Любопытно, что это будет уже третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. В самом первом бою была присуждена ничья при явной доминации Тайсона Фьюри, однако в концовке поединка Фьюри был дважды отправлен в нокдаун, что поставило под сомнение его преимущество во встрече.

После этого был санкционирован матч-реванш, в котором вновь владел преимуществом Тайсон Фьюри. Больше он не допускал ошибок в защите и отправлял Уайлдера на настил ринга. В итоге команда Уайлдера перед началом 7-го раунда выбросила полотенце и остановила бой.

После этого Фьюри начал готовиться к объединительному бою с Энтони Джошуа, однако юристы Уайлдера сумели доказать, что в контракте на второй бой присутствовала опция о реванше, если Уайлдер проиграет. В итоге боксерам придется выйти на ринг в третий раз.