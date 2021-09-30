"Вайлдер легко поб'є українця". Ф'юрі — про бій Усик — Джошуа

Британський боксер зізнався, що засмутився через те, що Джошуа програв Усику.

Британський чемпіон у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі, який володіє єдиним поясом, якого не вистачає українському чемпіону чотирьох категорій Олександру Усику, поділився своєю думкою про бій Ентоні Джошуа й українського боксера.

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"Так, я поглядав бій Джошуа з Усиком. Я дуже засмутився через перемогу Усика. Я вірив, що Джошуа переможе, але він не зміг і це не мої проблеми.

Я сконцентрований на своєму бою — мені потрібна перемога над Деонтеєм Вайлдером. Це найсильніший супертяжковик зараз. Мені здається, Вайлдер впевнено поб'є Джошуа, Усика й усіх інших, але в нього не вийде перемогти мене", — сказав Ф'юрі в інтерв'ю Yahoo Sports.

Нагадаємо, бій Ф'юрі — Вайлдер пройде 9 жовтня. Існує велика ймовірність, що переможець цього бою проведе поєдинок за об'єднання всіх поясів із переможцем матчу-реваншу Ентоні Джошуа — Олександр Усик.

Цікаво, що це буде вже третій бій між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером. У найпершому бою була присуджена нічия при очевидній домінації Тайсона Ф'юрі, проте в кінцівці поєдинку Ф'юрі був двічі відправлений в нокдаун, що поставило під сумнів його перевагу в зустрічі.

Після цього був санкціонований матч-реванш, в якому знову володів перевагою Тайсон Ф'юрі. Більше він не припускався помилок у захисті та відправляв Вайлдера на настил рингу. Зрештою команда Вайлдера перед початком 7-го раунду викинула рушник і зупинила бій.

Після цього Ф'юрі почав готуватися до об'єднавчого бою з Ентоні Джошуа, однак юристи Вайлдера зуміли довести, що в контракті на другий бій була присутня опція про реванш, якщо Вайлдер програє. Зрештою боксерам доведеться вийти на ринг утретє.