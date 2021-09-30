Олимпийский чемпион признал вину в штурме Капитолия

Спортсмену теперь грозит тюремное заключение.

Титулованный американский пловец Клит Келлер признался, что участвовал в штурме Капитолия в январе 2021 года, сообщает Los Angeles Times.

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Двухкратному олимпийскому чемпиону по плаванию выдвинуты семь федеральных обвинений. Например, в препятствии исполнению служебных полномочий, в незаконном проникновении и пребывании в Капитолии, а также в актах вандализма.

Келлер в марте этого года опровергал свою вину в некоторых обвинениях, но признался, что находился в здании в момент штурма Капитолия на протяжении 50 минут и вступал в споры с полицейскими.

Максимальное наказание, которое угрожает Келлеру – 20 лет тюрьмы. Также спортсмена могут наказать лишением права голоса на выборах и правом владения огнестрельным оружием.

В своем письменном сознании Келлер признался, что уничтожил телефон, на котором были фотографии и видео внутри Капитолия, а также выбросил куртку, в которой штурмовал здание, чтобы его было труднее идентифицировать по фотографиям.

Также Келлер удалил все аккаунты в социальных сетях и решил уволиться с работы, чтобы о нем все успели забыть.

Напомним, Капитолий штурмовали 6 января поклонники Дональда Трампа, несогласные с результатами выборов президента США, на которых победил Джо Байден, ворвались в здание парламента. В результате штурма погибло 5 человек, среди которых был полицейский.

Келлер среди достижений в спорте имеет пять олимпийских медалей, среди которых две золотые в эстафетах вольным стилем на Олимпиадах-2004 и 2008 года. Келлер выступал в одной команде с многократным рекордсменом по плаванию Майклом Фелпсом.