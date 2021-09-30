Олімпійський чемпіон визнав провину в штурмі Капітолію

Спортсмену тепер загрожує тюремне ув'язнення.

Титулований американський плавець Кліт Келлер зізнався, що брав участь у штурмі Капітолію в січні 2021 року, повідомляє Los Angeles Times.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Двократному олімпійському чемпіону з плавання висунуті сім федеральних звинувачень. Наприклад, у перешкоджанні виконанню службових повноважень, в незаконному проникненні та перебуванні в Капітолії, а також в актах вандалізму.

Келлер у березні цього року спростовував свою провину в деяких звинуваченнях, але зізнався, що перебував у будівлі в момент штурму Капітолію протягом 50 хвилин і вступав у суперечки з поліцейськими.

Максимальне покарання, яке загрожує Келлеру — 20 років в'язниці. Також спортсмена можуть покарати позбавленням права голосу на виборах і правом володіння вогнепальною зброєю.

У своєму письмовому зізнанні Келлер зізнався, що знищив телефон, на якому були фотографії і відео всередині Капітолію, а також викинув куртку, в якій штурмував будівлю, щоб його було важче ідентифікувати за фотографіями.

Також Келлер видалив усі акаунти в соціальних мережах і вирішив звільнитися з роботи, щоб про нього всі встигли забути.

Нагадаємо, Капітолій штурмували 6 січня шанувальники Дональда Трампа, незгодні з результатами виборів президента США, на яких переміг Джо Байден, увірвалися в будівлю парламенту. Унаслідок штурму загинули 5 осіб, серед яких був поліцейський.

Келлер серед досягнень у спорті має п'ять олімпійських медалей, серед яких дві золоті в естафетах вільним стилем на Олімпіадах-2004 і 2008 року. Келлер виступав в одній команді з багаторазовим рекордсменом із плавання Майклом Фелпсом.