Динамо — Шахтер: где смотреть центральный матч чемпионата Украины

На НСК "Олимпийский" вновь сойдутся гранды украинского футбола. В случае победы "Шахтер" догонит "Динамо" по количеству набранных очков.

В воскресенье, 3 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу между действующими чемпионом и вице-чемпионом страны — киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер".

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"Динамо" — "Шахтер": прогноз

К этой игре соперники подходят с разным настроением. "Шахтер" недавно обыграл "Динамо" в матче за Суперкубок Украины с крупным счетом (3:0), а затем сыграл вничью с "Интером" в Лиге чемпионов, что помогло команде Роберто Де Дзерби восстановить нужный микроклимат в коллективе. А вот у "Динамо" ситуация хуже: помимо обидного поражения от прямого конкурента, киевляне еще получили пять мячей от "Баварии".

В последние недели команды играют по два матча в неделю, что также может сказаться на физическом состоянии игроков. При этом, высока вероятность, что Мирча Луческу и Роберто Де Дзерби выставят на эту игру самые боевые составы.

Букмекеры не отдают явного предпочтения никому из соперников. Одна из крупных контор дает коэффициент на победу "Динамо" 2.58, а на победу "Шахтера" — 2.72. На ничью предлагается коэффициент 3.60. Другая контора и вовсе дает равные шансы на победу: 2.65 на победу "Динамо" и 2.60 на победу "Шахтера", а на ничью — 3.60.

Матч "Динамо" — "Шахтер" 3 октября: в каких составах сыграют команды

"Шахтеру" точно не поможет автор двух голов в матче за Суперкубок Украины Лассина Траоре, получивший травму в матче с "Интером". Вероятно, форвард вышел из строя до конца сезона. С другой стороны, к команде присоединился Жуниор Мораес, впрочем, пока неизвестно, будет ли он готов сыграть в предстоящем матче. Роберто Де Дзерби после матча с "Интером" намекнул, что готов к экспериментам и может выставить впереди бразильца Педриньо. Есть также вариант с выбором в атаке Дентиньо или молодого Даниила Сикана.

Что касается "Динамо", под вопросом выступление Виталия Буяльского. Точно не сыграют против "Шахтера" Артем Беседин, Денис Попов, Владислав Кулач и Эрик Рамирес. У обоих соперников нет дисквалифицированных, а вот под угрозой дисквалификации за перебор желтых карточек в составах соперника есть сразу по двое игроков: у "Динамо" это Сергей Сидорчук и Илья Забарный, а у "Шахтера" — Сергей Кривцов и Марлон.

Купить билеты на "Динамо" — "Шахтер"

Приобрести билеты на главный матч осени в чемпионате Украины можно как в кассах, так и онлайн, воспользовавшись услугами официального оператора E-Sport. Минимальная стоимость составляет 50 гривен, максимальная — 650. Доступные номиналы: 50, 80, 110, 150, 170, 600 и 650 гривен.

Где смотреть матч "Динамо" — "Шахтер"

Прямую трансляцию матча "Динамо" — "Шахтер" покажет телеканал "2+2", а также YouTube-каналы "Динамо" Киев и FootballHub. Начало матча 3 октября — в 19:30 по киевскому времени.

Арбитр матча "Динамо" — "Шахтер"

"Класичне" рассудит бригада арбитров во главе с Александром Шандором. Арбитром VAR будет известная украинская судья Катерина Монзуль.