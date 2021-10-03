Динамо — Шахтар: де дивитися центральний матч чемпіонату України

На НСК "Олімпійський" знову зійдуться гранди українського футболу. У разі перемоги "Шахтар" наздожене "Динамо" за кількістю набраних очок.

У неділю, 3 жовтня, відбудеться матч 10-го туру чемпіонату України з футболу між чинним чемпіоном і віцечемпіоном країни — київське "Динамо" прийме донецький "Шахтар".

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"Динамо" — "Шахтар": прогноз

До цієї гри суперники підходять з різним настроєм. "Шахтар" нещодавно обіграв "Динамо" в матчі за Суперкубок України з великим рахунком (3: 0), а потім зіграв внічию з "Інтером" у Лізі чемпіонів, що допомогло команді Роберто Де Дзербі відновити потрібний мікроклімат у колективі. А ось у "Динамо" ситуація гірша: крім прикрої поразки від прямого конкурента, кияни ще отримали п'ять м'ячів від "Баварії".

В останні тижні команди грають по два матчі на тиждень, що також може позначитися на фізичному стані гравців. При цьому, висока ймовірність, що Мірча Луческу і Роберто Де Дзербі виставлять на цю гру найбільш бойові склади.

Букмекери не віддають явної переваги нікому із суперників. Одна з великих контор дає коефіцієнт на перемогу "Динамо" 2.58, а на перемогу "Шахтаря" — 2.72. На нічию пропонується коефіцієнт 3.60. Інша контора і зовсім дає рівні шанси на перемогу: 2.65 на перемогу "Динамо" і 2.60 на перемогу "Шахтаря", а на нічию — 3.60.

Матч "Динамо" — "Шахтар" 3 жовтня: у яких складах зіграють команди

"Шахтарю" точно не допоможе автор двох голів у матчі за Суперкубок України Лассіна Траоре, який отримав травму в матчі з "Інтером". Ймовірно, форвард вийшов з ладу до кінця сезону. З іншого боку, до команди приєднався Жуніор Мораес, втім, поки невідомо, чи буде він готовий зіграти в майбутньому матчі. Роберто Де Дзербі після матчу з "Інтером" натякнув, що готовий до експериментів і може виставити попереду бразильця Педріні. Є також варіант з вибором в атаці Дентіньйо або молодого Данила Сікана.

Що стосується "Динамо", під питанням виступ Віталія Буяльського. Точно не зіграють проти "Шахтаря" Артем Бєсєдін, Денис Попов, Владислав Кулач і Ерік Рамірес. У обох суперників немає дискваліфікованих, а ось під загрозою дискваліфікації за перебір жовтих карток у складах суперника є відразу по двоє гравців: у "Динамо" це Сергій Сидорчук та Ілля Забарний, а в "Шахтаря" — Сергій Кривцов і Марлон.

Купити квитки на "Динамо" — "Шахтар"

Придбати квитки на головний матч осені в чемпіонаті України можна як у касах, так і онлайн, скориставшись послугами офіційного оператора E-Sport. Мінімальна вартість становить 50 гривень, максимальна — 650. Доступні номінали: 50, 80, 110, 150, 170, 600 і 650 гривень.

Де дивитися матч "Динамо" — "Шахтар"

Пряму трансляцію матчу "Динамо" — "Шахтар" покаже телеканал "2+2", а також YouTube-канали "Динамо" Київ і FootballHub. Початок матчу 3 жовтня — о 19:30 за київським часом.

Арбітр матчу "Динамо" — "Шахтар"

"Класичне" розсудить бригада арбітрів на чолі з Олександром Шандором. Арбітром VAR буде відома українська суддя Катерина Монзуль.