"Вон из Киева, ржавые". Ультрас "Динамо" вывесили баннер над фан-шопом "Шахтера"

Пострадал недавно открытый дончанами фан-шоп на НСК "Олимпийском".

Неизвестные болельщики киевского "Динамо" поиздевались над открытым на НСК "Олимпийском" в Киеве фан-шопом "Шахтера" перед матчем с главным украинским соперником.

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Киевляне свесили над вывеской фан-шопа "Шахтера" баннер оскорбительного содержания. "Вон из Киева, ржавые", — было написано на баннере.

Напомним, что "Шахтер" лишь недавно открыл первый в Киеве фан-шоп своего клуба на НСК "Олимпийском". По стечению обстоятельств, он находится недалеко и от клубного магазина болельщиков "Динамо". На таком расстоянии, что оба магазина влезают в кадр фотоаппарата, если пытаться их сфотографировать.

[ + – ] Ультрас "Динамо" вывесили баннер над фан-шопом "Шахтера" Фото: Скриншот

Инцидент произошел вчера, 3 октября, перед матчем чемпионата Украины между киевским "Динамо" и "Шахтером". Матч завершился нулевой ничьей. С мая 2020 года НСК "Олимпийский" считается домашней ареной "Шахтера" в чемпионате Украины и Лиге чемпионов. До этого, после вынужденного отъезда из временно оккупированного Донецка, дончане проводили свои матчи во Львове и Харькове.

На данный момент лидерство в турнирной таблице чемпионата Украины удерживает киевское "Динамо". Киевляне опережают дончан на три очка, поэтому при ничьей в недавно минувшем матче расстановка сил в турнирной таблице не поменялась.

Вскоре украинские гранды проведут по два матча с испанскими грандами в Лиге чемпионов. Киевское "Динамо" сыграет два спаренных тура с "Барселоной", а донецкий "Шахтер" – с мадридским "Реалом". Обе команды еще имеют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но для этого нужно показать хороший результат в ближайших матчах.