"Геть з Києва, іржаві". Ультрас "Динамо" вивісили банер над фан-шопом "Шахтаря"

Постраждав недавно відкритий донеччанами фан-шоп на НСК "Олімпійському".

Невідомі вболівальники київського "Динамо" познущалися над відкритим на НСК "Олімпійському" в Києві фан-шопом "Шахтаря" перед матчем із головним українським суперником.

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Кияни звісили над вивіскою фан-шопу "Шахтаря" банер образливого змісту. "Геть з Києва, іржаві", — було написано на банері.

Нагадаємо, що "Шахтар" лише нещодавно відкрив перший у Києві фан-шоп свого клубу на НСК "Олімпійському". За збігом обставин, він знаходиться недалеко і від клубного магазину вболівальників "Динамо". На такій відстані, що обидва магазини влазять у кадр фотоапарата, якщо намагатися їх сфотографувати.

[ + – ] Ультрас "Динамо" вивісили банер над фан-шопом "Шахтаря" Фото: Скріншот

Інцидент стався вчора, 3 жовтня, перед матчем чемпіонату України між київським "Динамо" та "Шахтарем". Матч завершився нульовою нічиєю. З травня 2020-го НСК "Олімпійський" вважається домашньою ареною "Шахтаря" в чемпіонаті України та Лізі чемпіонів. До цього, після вимушеного від'їзду з тимчасово окупованого Донецька, донеччани проводили свої матчі у Львові та Харкові.

Наразі лідерство в турнірній таблиці чемпіонату України утримує київське "Динамо". Кияни випереджають донеччан на три очки, тому при нічиїй у нещодавно минулому матчі розстановка сил у турнірній таблиці не змінилася.

Незабаром українські гранди проведуть по два матчі з іспанськими грандами в Лізі чемпіонів. Київське "Динамо" зіграє два спарені тури з "Барселоною", а донецький "Шахтар" — із мадридським "Реалом". Обидві команди ще мають шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів, але для цього потрібно показати хороший результат у найближчих матчах.